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L'Antiquario в Неаполе

L'Antiquario

О месте

Эксклюзивный скрытый коктейль-бар в районе Кьяйя. Атмосфера передает стиль классических баров с темным деревом, красным бархатом и обоями Уильяма Морриса. Меню предлагает классические, современные и модернистские коктейли.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Vannella Gaetani, 2, 80121 Napoli NA
+390817645390

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00
Контакты
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