L'Antiquario в Неаполе
О месте
Эксклюзивный скрытый коктейль-бар в районе Кьяйя. Атмосфера передает стиль классических баров с темным деревом, красным бархатом и обоями Уильяма Морриса. Меню предлагает классические, современные и модернистские коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Vannella Gaetani, 2, 80121 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00