Bath Pipe в Неаполе

О месте

Стильный концептуальный бар в самом сердце Неаполя, вдохновленный эпохой «джинового безумия» XVIII века. Главной особенностью интерьера является золотая ванна на потолке, из которой через специальную систему труб разливают фирменные напитки. Заведение славится внушительной коллекцией из более чем 120 видов джина, авторскими коктейлями и расслабленной атмосферой.