Bath Pipe в Неаполе
О месте
Стильный концептуальный бар в самом сердце Неаполя, вдохновленный эпохой «джинового безумия» XVIII века. Главной особенностью интерьера является золотая ванна на потолке, из которой через специальную систему труб разливают фирменные напитки. Заведение славится внушительной коллекцией из более чем 120 видов джина, авторскими коктейлями и расслабленной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Контакты
Vico Quercia, 16, 80134 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00