Astronomia Bar Segreto в Неаполе
О месте
Атмосферный коктейль-бар, предлагающий уникальную, секретную обстановку для отдыха. Заведение специализируется на авторских коктейлях, сочетая классические рецепты с необычной подачей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Ferdinando del Carretto, 22, 80133 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00