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Astronomia Bar Segreto в Неаполе

Astronomia Bar Segreto

О месте

Атмосферный коктейль-бар, предлагающий уникальную, секретную обстановку для отдыха. Заведение специализируется на авторских коктейлях, сочетая классические рецепты с необычной подачей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Ferdinando del Carretto, 22, 80133 Napoli NA
+393923611593

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00
Контакты
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