Il Malandrino Lounge Bar в Неаполе

О месте

Элегантное заведение в районе Позиллипо с современным дизайном, панорамными окнами и террасой, откуда открываются захватывающие виды на Неаполитанский залив, Везувий и остров Капри. Бар, являющийся частью комплекса Palazzo Petrucci, предлагает изысканную атмосферу, идеально подходящую для аперитива или романтического вечера.