Il Malandrino Lounge Bar в Неаполе
О месте
Элегантное заведение в районе Позиллипо с современным дизайном, панорамными окнами и террасой, откуда открываются захватывающие виды на Неаполитанский залив, Везувий и остров Капри. Бар, являющийся частью комплекса Palazzo Petrucci, предлагает изысканную атмосферу, идеально подходящую для аперитива или романтического вечера.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Posillipo, 16c/2 piano, 80123 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 23:30
Вторник19:00 - 23:30
Среда19:00 - 23:30
Четверг19:00 - 23:30
Пятница19:00 - 23:30
Суббота19:00 - 23:30
Воскресенье19:00 - 23:30