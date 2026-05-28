Posca - Bar/Bakery/Bistrot в Naples
О месте
Уютное, небольшое заведение в историческом центре, сочетающее функции пекарни, бистро и коктейль-бара. Интерьер располагает к отдыху, предлагая теплую атмосферу для завтраков, изысканных бранчей и аперитивов, с возможностью посидеть за столиками на улице.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Контакты
Via Port'Alba, 6, 80134 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:30
Вторник08:00 - 16:00
Среда08:00 - 00:30
Четверг08:00 - 00:30
Пятница08:00 - 01:00
Суббота08:00 - 01:00
Воскресенье08:00 - 00:30