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Jago Museum в Неаполе

Jago Museum

О месте

Арт-пространство в районе Рьоне-Санита, размещенное в стенах бывшей церкви Sant’Aspreno ai Crociferi. Музей посвящен творчеству современного итальянского скульптора Яго, предлагая посетителям увидеть его мраморные шедевры, студийные экспозиции и видеоматериалы о процессе создания работ.

Контакты

Piazzetta Crociferi, 4, 80137 Napoli NA
+393928013284

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 14:00
Вторник10:00 - 14:00
Среда10:00 - 14:00
Четверг10:00 - 14:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00
Контакты
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