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Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano в Неаполе

Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano

О месте

Художественный музей в центре Неаполя, расположенный в роскошном барочном дворце. Главный шедевр — последняя картина Караваджо «Мученичество святой Урсулы», также представлены неаполитанская живопись XVII века, работы Джордано и скульптуры Джемито.

Контакты

Via Toledo, 177, 80134 Napoli NA
+39800167619

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:30
Среда10:00 - 18:30
Четверг10:00 - 18:30
Пятница10:00 - 18:30
Суббота10:00 - 19:30
Воскресенье10:00 - 19:30
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