Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano в Неаполе
О месте
Художественный музей в центре Неаполя, расположенный в роскошном барочном дворце. Главный шедевр — последняя картина Караваджо «Мученичество святой Урсулы», также представлены неаполитанская живопись XVII века, работы Джордано и скульптуры Джемито.
Контакты
Via Toledo, 177, 80134 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:30
Среда10:00 - 18:30
Четверг10:00 - 18:30
Пятница10:00 - 18:30
Суббота10:00 - 19:30
Воскресенье10:00 - 19:30