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Museo Civico Filangieri в Неаполе

Museo Civico Filangieri

О месте

Богатейшая частная коллекция искусств, размещенная в отреставрированном ренессансном дворце Palazzo Como на via Duomo. Музей хранит картины, скульптуры, фарфор, оружие и уникальные исторические документы, предлагая погружение в культуру и быт Южной Италии.

Контакты

Via Duomo, 288, 80138 Napoli NA
+39081203175

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 19:00
Вторник09:30 - 19:00
Среда09:30 - 19:00
Четверг09:30 - 19:00
Пятница09:30 - 19:00
Суббота09:30 - 19:00
Воскресенье09:30 - 19:00
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