Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi в Неаполе
О месте
Шедевр искусства Возрождения, известный потрясающими фресками Вазари в бывшей трапезной и великолепной архитектурой. Комплекс включает церковь Сант-Анна-деи-Ломбарди с уникальными капеллами, украшенными работами скульпторов эпохи Возрождения.
Контакты
Piazza Monteoliveto, 4, 80134 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:00
Вторник09:30 - 18:00
Среда09:30 - 18:00
Четверг09:30 - 18:00
Пятница09:30 - 18:00
Суббота09:30 - 17:30
Воскресенье12:30 - 17:00