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Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi в Неаполе

Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi

О месте

Шедевр искусства Возрождения, известный потрясающими фресками Вазари в бывшей трапезной и великолепной архитектурой. Комплекс включает церковь Сант-Анна-деи-Ломбарди с уникальными капеллами, украшенными работами скульпторов эпохи Возрождения.

Контакты

Piazza Monteoliveto, 4, 80134 Napoli NA
+390810575228

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:00
Вторник09:30 - 18:00
Среда09:30 - 18:00
Четверг09:30 - 18:00
Пятница09:30 - 18:00
Суббота09:30 - 17:30
Воскресенье12:30 - 17:00
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