Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi in Naples
About
A masterpiece of Renaissance art, renowned for Vasari’s stunning frescoes in the former refectory and its magnificent architecture. The complex includes the Church of Sant’Anna dei Lombardi with unique chapels adorned with works by Renaissance sculptors.
Contacts
Piazza Monteoliveto, 4, 80134 Napoli NA
Extra Info
HOURS
Monday09:30 - 18:00
Tuesday09:30 - 18:00
Wednesday09:30 - 18:00
Thursday09:30 - 18:00
Friday09:30 - 18:00
Saturday09:30 - 17:30
Sunday12:30 - 17:00