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Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi in Naples

Complesso Monumentale Sant' Anna Dei Lombardi

About

A masterpiece of Renaissance art, renowned for Vasari’s stunning frescoes in the former refectory and its magnificent architecture. The complex includes the Church of Sant’Anna dei Lombardi with unique chapels adorned with works by Renaissance sculptors.

Contacts

Piazza Monteoliveto, 4, 80134 Napoli NA
+390810575228

Extra Info

HOURS
Monday09:30 - 18:00
Tuesday09:30 - 18:00
Wednesday09:30 - 18:00
Thursday09:30 - 18:00
Friday09:30 - 18:00
Saturday09:30 - 17:30
Sunday12:30 - 17:00