Museo delle Arti Sanitarie в Неаполе
О месте
Уникальное историческое место, расположенное в комплексе старинной больницы Incurabili. Он посвящен развитию медицины, хирургии и аптечного дела. Посетители могут увидеть исторические хирургические инструменты, старинные аптечные сосуды и свидетельства медицинской практики прошлых веков.
Контакты
Via dei Tribunali, 226, 80139 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 13:30
Вторник09:30 - 13:30
Четверг09:30 - 13:30
Пятница09:30 - 13:30
Суббота09:30 - 13:30
Воскресенье09:30 - 13:30