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Museo delle Arti Sanitarie в Неаполе

Museo delle Arti Sanitarie

О месте

Уникальное историческое место, расположенное в комплексе старинной больницы Incurabili. Он посвящен развитию медицины, хирургии и аптечного дела. Посетители могут увидеть исторические хирургические инструменты, старинные аптечные сосуды и свидетельства медицинской практики прошлых веков.

Контакты

Via dei Tribunali, 226, 80139 Napoli NA
+39081440647

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 13:30
Вторник09:30 - 13:30
Четверг09:30 - 13:30
Пятница09:30 - 13:30
Суббота09:30 - 13:30
Воскресенье09:30 - 13:30
Контакты
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