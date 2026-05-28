Jago Museum в Naples
О месте
Арт-пространство в районе Рьоне-Санита, размещенное в стенах бывшей церкви Sant’Aspreno ai Crociferi. Музей посвящен творчеству современного итальянского скульптора Яго, предлагая посетителям увидеть его мраморные шедевры, студийные экспозиции и видеоматериалы о процессе создания работ.
Контакты
Piazzetta Crociferi, 4, 80137 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 14:00
Вторник 10:00 - 14:00
Среда 10:00 - 14:00
Четверг 10:00 - 14:00
Пятница 10:00 - 19:00
Суббота 10:00 - 19:00
Воскресенье 10:00 - 19:00