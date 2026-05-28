Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano в Naples
Художественный музей в центре Неаполя, расположенный в роскошном барочном дворце. Главный шедевр — последняя картина Караваджо «Мученичество святой Урсулы», также представлены неаполитанская живопись XVII века, работы Джордано и скульптуры Джемито.
Via Toledo, 177, 80134 Napoli NA
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 18:30
Среда 10:00 - 18:30
Четверг 10:00 - 18:30
Пятница 10:00 - 18:30
Суббота 10:00 - 19:30
Воскресенье 10:00 - 19:30