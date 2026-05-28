The Cappella Sansevero в Naples
Уникальный музей барочной архитектуры и искусства XVIII века, расположенный в историческом центре. Она знаменита невероятной скульптурой «Завуалированный Христос» и анатомическими моделями, созданными по заказу масона Раймондо ди Сангро.
Via Francesco de Sanctis, 19/21, 80134 Napoli NA
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 20:30
Вторник 09:00 - 19:00
Среда 09:00 - 19:00
Четверг 09:00 - 19:00
Пятница 09:00 - 19:00
Суббота 09:00 - 20:30
Воскресенье 09:00 - 20:30