Castel Nuovo - Maschio Angioino в Неаполе

О месте

Величественный замок XIII века у Неаполитанского залива, символ эпохи Анжуйской династии и испанского владычества. Внушительная крепость с пятью цилиндрическими башнями, рвом и мраморной Триумфальной аркой, внутри которой находится Городской музей с живописью и Зал баронов.