Castel Nuovo - Maschio Angioino в Неаполе
О месте
Величественный замок XIII века у Неаполитанского залива, символ эпохи Анжуйской династии и испанского владычества. Внушительная крепость с пятью цилиндрическими башнями, рвом и мраморной Триумфальной аркой, внутри которой находится Городской музей с живописью и Зал баронов.
Контакты
V. Vittorio Emanuele III, 80133 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:30
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30