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Castel Nuovo - Maschio Angioino в Неаполе

Castel Nuovo - Maschio Angioino

О месте

Величественный замок XIII века у Неаполитанского залива, символ эпохи Анжуйской династии и испанского владычества. Внушительная крепость с пятью цилиндрическими башнями, рвом и мраморной Триумфальной аркой, внутри которой находится Городской музей с живописью и Зал баронов.

Контакты

V. Vittorio Emanuele III, 80133 Napoli NA
+390817957722

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:30
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30
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