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al Faretto - Terrazza sul mare в Неаполе

al Faretto - Terrazza sul mare

О месте

Изысканный рыбный ресторан в Неаполе, расположенный в живописном районе Позиллипо. Заведение славится своей террасой с панорамным видом на Неаполитанский залив, остров Капри и деревушку Марекьяро.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Marechiaro, 127, 80123 Napoli NA
+390815750130

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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