al Faretto - Terrazza sul mare в Неаполе
О месте
Изысканный рыбный ресторан в Неаполе, расположенный в живописном районе Позиллипо. Заведение славится своей террасой с панорамным видом на Неаполитанский залив, остров Капри и деревушку Марекьяро.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Marechiaro, 127, 80123 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00