Palazzo Petrucci в Неаполе
О месте
Изысканный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, предлагает креативную средиземноморскую кухню от шеф-повара Лино Скаралло в современном минималистичном интерьере с захватывающим видом на пляж; гостям подают дегустационные меню, выстроенные вокруг свежих морепродуктов и фирменных авторских блюд.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Via Posillipo, 16 C, 80123 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:30
Вторник19:00 - 22:30
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье12:30 - 22:30