Elements в Неаполе
О месте
Элегантный коктейль-бар и ресторан, расположенный на первом этаже отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение позиционирует себя как «лаборатория правильного питья», где наука встречается с миксологией.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
Via Partenope, 40, 80121 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 00:00