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Elements в Неаполе

Elements

О месте

Элегантный коктейль-бар и ресторан, расположенный на первом этаже отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение позиционирует себя как «лаборатория правильного питья», где наука встречается с миксологией.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными

Контакты

Via Partenope, 40, 80121 Napoli NA
+390817644930

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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