Terrazza Ramè в Неаполе

О месте

Стильная крыша отеля Gold Tower в Неаполе объединяет панорамный ресторан и элегантный лаунж-бар с захватывающим видом на Везувий, залив и индустриальные горизонты города; современный интерьер с обилием зелени и мягким, тёплым освещением создаёт атмосферу городского оазиса, где подают авторские коктейли и современную интерпретацию средиземноморских блюд, делая террасу идеальным местом для ужина или коктейля на закате.