Terrazza Ramè в Неаполе
О месте
Стильная крыша отеля Gold Tower в Неаполе объединяет панорамный ресторан и элегантный лаунж-бар с захватывающим видом на Везувий, залив и индустриальные горизонты города; современный интерьер с обилием зелени и мягким, тёплым освещением создаёт атмосферу городского оазиса, где подают авторские коктейли и современную интерпретацию средиземноморских блюд, делая террасу идеальным местом для ужина или коктейля на закате.
Особенности
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Brecce, a Sant'Erasmo, 185, 80146 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 01:00
Пятница18:30 - 01:00
Суббота18:30 - 01:00
Воскресенье18:30 - 01:00