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Terrazza Ramè в Неаполе

Terrazza Ramè

О месте

Стильная крыша отеля Gold Tower в Неаполе объединяет панорамный ресторан и элегантный лаунж-бар с захватывающим видом на Везувий, залив и индустриальные горизонты города; современный интерьер с обилием зелени и мягким, тёплым освещением создаёт атмосферу городского оазиса, где подают авторские коктейли и современную интерпретацию средиземноморских блюд, делая террасу идеальным местом для ужина или коктейля на закате.

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Brecce, a Sant'Erasmo, 185, 80146 Napoli NA
+393773311430

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 01:00
Пятница18:30 - 01:00
Суббота18:30 - 01:00
Воскресенье18:30 - 01:00
Контакты
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