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Otto s.l.m. в Неаполе

Otto s.l.m.

О месте

Современный ресторан высокой кухни, расположенный внутри отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение предлагает креативное меню, сочетающее локальные продукты с современными техниками, элегантную атмосферу, профессиональный сервис и панорамный вид на море.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via Partenope, 38, 80121 Napoli NA
+3908119323888

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:30
Вторник12:30 - 22:30
Среда12:30 - 22:30
Четверг12:30 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье12:30 - 22:30
Контакты
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