Otto s.l.m. в Неаполе
О месте
Современный ресторан высокой кухни, расположенный внутри отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение предлагает креативное меню, сочетающее локальные продукты с современными техниками, элегантную атмосферу, профессиональный сервис и панорамный вид на море.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Via Partenope, 38, 80121 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:30
Вторник12:30 - 22:30
Среда12:30 - 22:30
Четверг12:30 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье12:30 - 22:30