L'Albero dei Visconti в Неаполе
О месте
Пиццерия предлагает традиционную неаполитанскую пиццу в исторической части города, где гости могут насладиться аутентичной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 1D, 80134 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:30 - 23:30