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L'Albero dei Visconti в Неаполе

L'Albero dei Visconti

О месте

Пиццерия предлагает традиционную неаполитанскую пиццу в исторической части города, где гости могут насладиться аутентичной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 1D, 80134 Napoli NA
+3908118807485

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:30 - 23:30
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