Januarius в Неаполе
О месте
Концептуальный ресторан-бутик в историческом центре Неаполя, расположенный прямо напротив кафедрального собора. Заведение объединяет в себе классический неаполитанский ресторан, лавку деликатесов и пространство, посвященное культу святого Януария.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via Duomo, 146/148, 80138 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 23:00