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Januarius в Неаполе

Januarius

О месте

Концептуальный ресторан-бутик в историческом центре Неаполя, расположенный прямо напротив кафедрального собора. Заведение объединяет в себе классический неаполитанский ресторан, лавку деликатесов и пространство, посвященное культу святого Януария.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Duomo, 146/148, 80138 Napoli NA
+390810145980

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 23:00
Контакты
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