Ostaria Pignatelli в Неаполе

О месте

Уютный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, расположенный в центре Неаполя рядом с виллой Пиньятелли и муниципальными садами. Он предлагает аутентичную кампанскую и средиземноморскую кухню в стиле элегантной таверны. Посетители хвалят щедрые порции, вкусные традиционные блюда и дружелюбную атмосферу.