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Ostaria Pignatelli в Неаполе

Ostaria Pignatelli

О месте

Уютный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, расположенный в центре Неаполя рядом с виллой Пиньятелли и муниципальными садами. Он предлагает аутентичную кампанскую и средиземноморскую кухню в стиле элегантной таверны. Посетители хвалят щедрые порции, вкусные традиционные блюда и дружелюбную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Riviera di Chiaia, 216, 80121 Napoli NA
+390810153134

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 23:45
Вторник12:30 - 23:45
Среда12:30 - 23:45
Четверг12:30 - 23:45
Пятница12:30 - 23:45
Суббота12:30 - 23:45
Воскресенье12:30 - 23:45
Контакты
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