Ostaria Pignatelli в Неаполе
О месте
Уютный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, расположенный в центре Неаполя рядом с виллой Пиньятелли и муниципальными садами. Он предлагает аутентичную кампанскую и средиземноморскую кухню в стиле элегантной таверны. Посетители хвалят щедрые порции, вкусные традиционные блюда и дружелюбную атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Riviera di Chiaia, 216, 80121 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 23:45
Вторник12:30 - 23:45
Среда12:30 - 23:45
Четверг12:30 - 23:45
Пятница12:30 - 23:45
Суббота12:30 - 23:45
Воскресенье12:30 - 23:45