La Locanda Gesù Vecchio в Неаполе
О месте
Популярный ресторан традиционной неаполитанской кухни, расположенный в историческом центре Неаполя. Заведение известно своей уютной атмосферой, внимательным обслуживанием и классическими блюдами Кампании.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Via Giovanni Paladino, 26, 80138 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00