Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

La Locanda Gesù Vecchio в Неаполе

La Locanda Gesù Vecchio

О месте

Популярный ресторан традиционной неаполитанской кухни, расположенный в историческом центре Неаполя. Заведение известно своей уютной атмосферой, внимательным обслуживанием и классическими блюдами Кампании.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via Giovanni Paladino, 26, 80138 Napoli NA
+390814613928

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM