Pizzeria 3.0 Ciro Cascella в Неаполе
О месте
Современная неаполитанская пиццерия в Неаполе, известная своим инновационным подходом к традиционному рецепту и отмеченная в гиде Michelin.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Via S. Pasquale, 68, 80121 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00