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Pizzeria 3.0 Ciro Cascella в Неаполе

Pizzeria 3.0 Ciro Cascella

О месте

Современная неаполитанская пиццерия в Неаполе, известная своим инновационным подходом к традиционному рецепту и отмеченная в гиде Michelin.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via S. Pasquale, 68, 80121 Napoli NA
+390814976322

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00
Контакты
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