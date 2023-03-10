Элитные виллы в Неаполь
Вилла создана для жизни, в которой удовольствие не откладывается на потом. Солнце, открытый воздух, долгие обеды и яркие вечера превращают дом в естественную часть итальянского искусства наслаждаться моментом.
Что мы предлагаем
Неаполитанский стиль жизни располагает к дому, который одинаково хорошо подходит для долгих обедов, семейных встреч и неспешного отдыха. При выборе объектов мы соединяем выразительную архитектуру с комфортом, который позволяет наслаждаться итальянским образом жизни без лишних забот.
- Виллы с террасами и видами на море для сезонной или продолжительной аренды.
- Исторические резиденции с оригинальными архитектурными деталями.
- Современные дома с бассейнами и приватными зонами отдыха.
- Объекты для приобретения под личное использование или долгосрочное владение.
- Поиск недвижимости с учётом предпочтительного района, масштаба и характера дома.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Морские панорамы, холмистый рельеф и историческая архитектура формируют несколько совершенно разных вариантов для частной резиденции.
- Posillipo — виллы над Неаполитанским заливом, тишина и исключительные виды.
- Chiaia — элегантная городская среда с бутиками, ресторанами и историческими дворцами.
- Vomero — зелёные холмы, просторные улицы и более спокойный ритм вдали от набережной.
- Mergellina — морской фасад города с близостью к центру и прогулочной жизни.
Дополнительные услуги
Южноитальянский характер раскрывается через море, кухню и поездки, где важны спонтанность, вкус и правильный ритм.
- Яхты для прогулок вдоль побережья Амальфи и частных поездок на острова.
- Авторские гастрономические маршруты с дегустациями местных продуктов и вин.
- Личный гид для Помпей, исторических кварталов и малоизвестных культурных мест.
- Автомобиль с водителем для путешествий по Кампании.
Почему выбирают нас
Хорошая поездка должна оставлять место для спонтанности, сохраняя при этом уверенность в каждой важной договорённости.
- Помогаем открыть регион через частные гастрономические маршруты, морские прогулки и поездки по побережью.
- Подбираем локальных партнёров для транспорта, ресторанов и индивидуальных впечатлений, ориентируясь на качество их работы.
- Все основные организационные вопросы остаются в зоне ответственности персонального менеджера.
Услуги для владельцев вилл
Для средиземноморской резиденции особенно важно сохранить ощущение безупречного отдыха, поскольку именно гостевой опыт во многом определяет её востребованность.
- Организация подготовки виллы между заездами.
- Работа с арендаторами и индивидуальными запросами во время проживания.
- Продвижение объекта среди клиентов, ищущих частный отдых на побережье.
- Поддержка собственника при выборе между сезонной арендой, долгосрочным размещением и продажей.
Гарантия безопасности сделки
Средиземноморская недвижимость нередко предполагает дополнительные расходы и условия, которые стоит рассмотреть ещё до подтверждения договорённостей.
- Проверка перечня включённых расходов и услуг.
- Разбор положений о депозите, коммунальных платежах и возможном ущербе.
- Подтверждение согласованных условий проживания в договоре.