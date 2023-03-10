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Элитные виллы в Неаполь

Вилла создана для жизни, в которой удовольствие не откладывается на потом. Солнце, открытый воздух, долгие обеды и яркие вечера превращают дом в естественную часть итальянского искусства наслаждаться моментом.

Что мы предлагаем

Неаполитанский стиль жизни располагает к дому, который одинаково хорошо подходит для долгих обедов, семейных встреч и неспешного отдыха. При выборе объектов мы соединяем выразительную архитектуру с комфортом, который позволяет наслаждаться итальянским образом жизни без лишних забот.

  • Виллы с террасами и видами на море для сезонной или продолжительной аренды.
  • Исторические резиденции с оригинальными архитектурными деталями.
  • Современные дома с бассейнами и приватными зонами отдыха.
  • Объекты для приобретения под личное использование или долгосрочное владение.
  • Поиск недвижимости с учётом предпочтительного района, масштаба и характера дома.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Морские панорамы, холмистый рельеф и историческая архитектура формируют несколько совершенно разных вариантов для частной резиденции.

  • Posillipo — виллы над Неаполитанским заливом, тишина и исключительные виды.
  • Chiaia — элегантная городская среда с бутиками, ресторанами и историческими дворцами.
  • Vomero — зелёные холмы, просторные улицы и более спокойный ритм вдали от набережной.
  • Mergellina — морской фасад города с близостью к центру и прогулочной жизни.

Дополнительные услуги

Южноитальянский характер раскрывается через море, кухню и поездки, где важны спонтанность, вкус и правильный ритм.

  • Яхты для прогулок вдоль побережья Амальфи и частных поездок на острова.
  • Авторские гастрономические маршруты с дегустациями местных продуктов и вин.
  • Личный гид для Помпей, исторических кварталов и малоизвестных культурных мест.
  • Автомобиль с водителем для путешествий по Кампании.

Почему выбирают нас

Хорошая поездка должна оставлять место для спонтанности, сохраняя при этом уверенность в каждой важной договорённости.

  • Помогаем открыть регион через частные гастрономические маршруты, морские прогулки и поездки по побережью.
  • Подбираем локальных партнёров для транспорта, ресторанов и индивидуальных впечатлений, ориентируясь на качество их работы.
  • Все основные организационные вопросы остаются в зоне ответственности персонального менеджера.

Услуги для владельцев вилл

Для средиземноморской резиденции особенно важно сохранить ощущение безупречного отдыха, поскольку именно гостевой опыт во многом определяет её востребованность.

  • Организация подготовки виллы между заездами.
  • Работа с арендаторами и индивидуальными запросами во время проживания.
  • Продвижение объекта среди клиентов, ищущих частный отдых на побережье.
  • Поддержка собственника при выборе между сезонной арендой, долгосрочным размещением и продажей.

Гарантия безопасности сделки

Средиземноморская недвижимость нередко предполагает дополнительные расходы и условия, которые стоит рассмотреть ещё до подтверждения договорённостей.

  • Проверка перечня включённых расходов и услуг.
  • Разбор положений о депозите, коммунальных платежах и возможном ущербе.
  • Подтверждение согласованных условий проживания в договоре.
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