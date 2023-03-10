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Аренда яхты в Неаполь

Море, солнце и силуэт побережья создают редкое ощущение итальянского праздника, который начинается ещё до выхода в открытое море. Яхта позволяет провести день у воды, отправиться к островам или устроить ужин на закате.

Что мы предлагаем

Морской чартер можно превратить в самостоятельное путешествие по побережью с остановками у островов и временем для отдыха на борту.

  • Яхты для маршрутов к Капри, Искье и вдоль побережья Амальфи.
  • Судовые варианты для дневных поездок и продолжительных выходов в море.
  • Обслуживание на борту с возможностью заранее выбрать меню и напитки.
  • Небольшие суда для романтических поездок и вместительные модели для компаний.

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Амальфитанский маршрут строится на легких переходах между островами, где команда одинаково легко организует как шумный обеденный стол, так и абсолютную тишину во время остановки у скал Капри.

  • Гастрономическое сопровождение с акцентом на средиземноморскую кухню и свежий улов.
  • Опытная команда, отвечающая за безопасную швартовку и комфорт в бухтах.
  • Гибкое расписание дня, где подача блюд и купание подстраиваются под желание гостей.

Дополнительные услуги

В Средиземноморье особенно легко забыть о времени: обед сменяется купанием, остановка на острове — аперитивом, а день постепенно переходит в вечер. Дополнительные возможности подбираются так, чтобы поддержать именно такой свободный ритм.

  • Организация частной высадки на острове с последующим ужином в выбранном ресторане.
  • Итальянская дегустационная программа с местными сырами, морепродуктами, фруктами и десертами.
  • Подготовка оборудования для снорклинга и других развлечений во время остановок.
  • Заказ цветов, музыки или праздничного декора для особого вечера на борту.

Маршруты и направления

Неаполитанский залив даёт возможность менять декорации практически без длинных переходов. В одном чартере можно соединить панораму Везувия, островные бухты и атмосферу Амальфитанского побережья.

  • Неаполь — Позиллипо — Нисида — короткий городской маршрут с видом на вулкан, виллы и скалистую береговую линию.
  • Капри и Анакапри — островной день с остановками у Фаральони, в Марина-Пиккола или в одной из укромных бухт.
  • Искья и Прочида — более спокойная альтернатива Капри с термальными источниками, небольшими портами и разноцветной застройкой.
  • Позитано — Амальфи — Равелло — панорамный переход вдоль вертикальных скал, лимонных рощ и разноцветных городков на крутых склонах.

Яхты для особых случаев

Неаполитанский залив располагает к долгим дням на воде, где праздник легко соединяется с гастрономией, купанием и остановками у побережья.

  • День рождения с обедом на борту и остановкой для купания в спокойной бухте.
  • Семейный вечер с ужином и прогулкой вдоль побережья после захода солнца.
  • Частная съёмка для пары, семьи или модного проекта на фоне Везувия и островных пейзажей.

Южноитальянское настроение особенно хорошо раскрывается в неспешном ритме морского путешествия.

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