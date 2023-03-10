Аренда яхты в Неаполь

Яхты для особых случаев

Неаполитанский залив располагает к долгим дням на воде, где праздник легко соединяется с гастрономией, купанием и остановками у побережья.

День рождения с обедом на борту и остановкой для купания в спокойной бухте.

Семейный вечер с ужином и прогулкой вдоль побережья после захода солнца.

Частная съёмка для пары, семьи или модного проекта на фоне Везувия и островных пейзажей.

Южноитальянское настроение особенно хорошо раскрывается в неспешном ритме морского путешествия.