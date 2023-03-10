Аренда яхты в Неаполь
Море, солнце и силуэт побережья создают редкое ощущение итальянского праздника, который начинается ещё до выхода в открытое море. Яхта позволяет провести день у воды, отправиться к островам или устроить ужин на закате.
Что мы предлагаем
Морской чартер можно превратить в самостоятельное путешествие по побережью с остановками у островов и временем для отдыха на борту.
- Яхты для маршрутов к Капри, Искье и вдоль побережья Амальфи.
- Судовые варианты для дневных поездок и продолжительных выходов в море.
- Обслуживание на борту с возможностью заранее выбрать меню и напитки.
- Небольшие суда для романтических поездок и вместительные модели для компаний.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Амальфитанский маршрут строится на легких переходах между островами, где команда одинаково легко организует как шумный обеденный стол, так и абсолютную тишину во время остановки у скал Капри.
- Гастрономическое сопровождение с акцентом на средиземноморскую кухню и свежий улов.
- Опытная команда, отвечающая за безопасную швартовку и комфорт в бухтах.
- Гибкое расписание дня, где подача блюд и купание подстраиваются под желание гостей.
Дополнительные услуги
В Средиземноморье особенно легко забыть о времени: обед сменяется купанием, остановка на острове — аперитивом, а день постепенно переходит в вечер. Дополнительные возможности подбираются так, чтобы поддержать именно такой свободный ритм.
- Организация частной высадки на острове с последующим ужином в выбранном ресторане.
- Итальянская дегустационная программа с местными сырами, морепродуктами, фруктами и десертами.
- Подготовка оборудования для снорклинга и других развлечений во время остановок.
- Заказ цветов, музыки или праздничного декора для особого вечера на борту.
Маршруты и направления
Неаполитанский залив даёт возможность менять декорации практически без длинных переходов. В одном чартере можно соединить панораму Везувия, островные бухты и атмосферу Амальфитанского побережья.
- Неаполь — Позиллипо — Нисида — короткий городской маршрут с видом на вулкан, виллы и скалистую береговую линию.
- Капри и Анакапри — островной день с остановками у Фаральони, в Марина-Пиккола или в одной из укромных бухт.
- Искья и Прочида — более спокойная альтернатива Капри с термальными источниками, небольшими портами и разноцветной застройкой.
- Позитано — Амальфи — Равелло — панорамный переход вдоль вертикальных скал, лимонных рощ и разноцветных городков на крутых склонах.
Яхты для особых случаев
Неаполитанский залив располагает к долгим дням на воде, где праздник легко соединяется с гастрономией, купанием и остановками у побережья.
- День рождения с обедом на борту и остановкой для купания в спокойной бухте.
- Семейный вечер с ужином и прогулкой вдоль побережья после захода солнца.
- Частная съёмка для пары, семьи или модного проекта на фоне Везувия и островных пейзажей.
Южноитальянское настроение особенно хорошо раскрывается в неспешном ритме морского путешествия.