Superbar в Ницце
О месте
Концептуальный виниловый бар и коктейльное пространство, расположенное в модном квартале Place du Pin. Заведение вдохновлено японскими барами «кисса».
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Контакты
Pl. du Pin, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:30
Вторник17:00 - 02:30
Среда17:00 - 02:30
Четверг17:00 - 02:30
Пятница17:00 - 02:30
Суббота17:00 - 02:30
Воскресенье17:00 - 02:30