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Superbar в Ницце

Superbar

О месте

Концептуальный виниловый бар и коктейльное пространство, расположенное в модном квартале Place du Pin. Заведение вдохновлено японскими барами «кисса».

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка

Контакты

Pl. du Pin, 06300 Nice
+33497121146

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:30
Вторник17:00 - 02:30
Среда17:00 - 02:30
Четверг17:00 - 02:30
Пятница17:00 - 02:30
Суббота17:00 - 02:30
Воскресенье17:00 - 02:30
Контакты
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