Досуг и развлечения в Ницце
Атмосферный коктейль-бар в Ницце недалеко от Cours Saleya. Это уютное место работает как кофейня днем и расслабляющий бар вечером, предлагая отличные коктейли , кубинские сигары, а также мясные и сырные тарелки.
Популярный ресторан традиционной французской кухни. Заведение известно своей непринужденной атмосферой и специализируется на классических блюдах.
Заведение, специализирующееся на аутентичной китайской и азиатской кухне. Ресторан особенно известен своим расположением на первой линии и панорамным видом на Средиземное море.
Атмосферный коктейльный и пивной бар, расположенный в самом сердце Старой Ниццы на знаменитой площади Кур Салея. Заведение сочетает в себе черты английского паба и изысканного коктейль-бара.
Расположен в районе Симье рядом с монастырем Cimiez, посвящен истории францисканского ордена на Лазурном берегу с XIII века. Посетители могут увидеть экспозиции монашеской жизни, произведения искусства, старинные рукописи и предметы быта.
Удобный способ подняться с набережной на вершину холма Коллин-дю-Шато. Он обеспечивает быстрый доступ к парку, водопаду и панорамным видам на город, идеально подходит для жарких дней и отдыха.
Популярный интерактивный фонтан, расположенный на набережной Пайон. Он является отличным местом для отдыха и игр, особенно в жаркую погоду.
Популярная итальянская пиццерия, известная аутентичной неаполитанской пиццей на тонком тесте и уютной атмосферой.
Культовый ресторан в Ницце, расположенный на скале над Средиземным морем, предлагающий блюда средиземноморской кухни из местных продуктов. Это уникальное место, известное своими панорамными видами и историей.
Гастрономический ресторан в центре Ниццы, предлагающий изысканную и сытную кухню в теплой, уютной атмосфере. Заведение, возглавляемое Арно Колленом, славится индивидуальным подходом к блюдам, сочетая кулинарные традиции.
Музей под открытым небом и крытая экспозиция, расположенные в историческом квартале Симиез. Он демонстрирует руины древнеримского города Цеменелум, включая термы, арену и раннехристианский комплекс, а также находки, рассказывающие о жизни Лигурии с бронзового века.
Концептуальный виниловый бар и коктейльное пространство, расположенное в модном квартале Place du Pin. Заведение вдохновлено японскими барами «кисса».