Персональные гиды в Ницце
Мы тщательно отбираем lifestyle-гидов, которые сочетают профессионализм, культуру и эмоциональный интеллект — чтобы каждая встреча была комфортной, вдохновляющей и наполненной смыслом.
Tatiana
Я знаю рестораны Ниццы так, как знаешь дом, где прожил много лет — от крошечных мест в Старом городе, где готовят настоящий socca, до столиков, которые не найти
Nataliia
Ницца устроена иначе, чем другие города Ривьеры: здесь итальянская кухня спокойно уживается с провансальской, и лучшие места редко бывают на виду. Я знаю, где г