Tipsy Nice Bar в Ницце
О месте
Популярный и стильный коктейль-бар, расположенный в историческом центре Ниццы. Заведение известно своей живой атмосферой и креативным подходом к напиткам.
Особенности
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Контакты
18 Rue Centrale, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 05:00
Вторник20:00 - 05:00
Среда20:00 - 05:00
Четверг20:00 - 05:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 05:00