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Tipsy Nice Bar в Ницце

Tipsy Nice Bar

О месте

Популярный и стильный коктейль-бар, расположенный в историческом центре Ниццы. Заведение известно своей живой атмосферой и креативным подходом к напиткам.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

18 Rue Centrale, 06300 Nice

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 05:00
Вторник20:00 - 05:00
Среда20:00 - 05:00
Четверг20:00 - 05:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 05:00
Контакты
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