Goya в Ницце
О месте
Популярный тапас-бар и ресторан в Ницце, расположенный в районе порта. Заведение специализируется на испанской кухне, предлагая аутентичные закуски и атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
17 Rue Lascaris, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00