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Goya в Ницце

Goya

О месте

Популярный тапас-бар и ресторан в Ницце, расположенный в районе порта. Заведение специализируется на испанской кухне, предлагая аутентичные закуски и атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

17 Rue Lascaris, 06300 Nice
+33493894889

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
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