Musée des Arts Asiatiques в Ницце

О месте

Камерное пространство, представляющее культуру Азии через знаковые произведения из Китая, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Он объединяет классические экспонаты, предметы декоративного искусства и современные работы, размещаясь в здании с уникальной архитектурой.