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Musée des Arts Asiatiques в Ницце

Musée des Arts Asiatiques

О месте

Камерное пространство, представляющее культуру Азии через знаковые произведения из Китая, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Он объединяет классические экспонаты, предметы декоративного искусства и современные работы, размещаясь в здании с уникальной архитектурой.

Контакты

405 Prom. des Anglais, 06200 Nice
+33489045520

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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