Musée des Arts Asiatiques в Ницце
О месте
Камерное пространство, представляющее культуру Азии через знаковые произведения из Китая, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Он объединяет классические экспонаты, предметы декоративного искусства и современные работы, размещаясь в здании с уникальной архитектурой.
Контакты
405 Prom. des Anglais, 06200 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00