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Les Amoureux в Ницце

Les Amoureux

О месте

Популярная итальянская пиццерия, известная аутентичной неаполитанской пиццей на тонком тесте и уютной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

1 Rue Bavastro, 06300 Nice

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:00
Вторник19:00 - 22:00
Среда19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота19:00 - 22:00
Контакты
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