Les Amoureux в Ницце
О месте
Популярная итальянская пиццерия, известная аутентичной неаполитанской пиццей на тонком тесте и уютной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
1 Rue Bavastro, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 22:00
Вторник19:00 - 22:00
Среда19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота19:00 - 22:00