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Bosendorfer Lounge в Орландо

Bosendorfer Lounge

О месте

Изысканный джаз-бар в европейском стиле в лобби отеля Grand Bohemian Hotel Orlando. Заведение выделяется интерьером в духе Венского сецессиона и легендарным роялем Imperial Grand Bösendorfer.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

325 S Orange Ave, Orlando, FL 32801
+14075814700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
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