Bosendorfer Lounge в Орландо
О месте
Изысканный джаз-бар в европейском стиле в лобби отеля Grand Bohemian Hotel Orlando. Заведение выделяется интерьером в духе Венского сецессиона и легендарным роялем Imperial Grand Bösendorfer.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
325 S Orange Ave, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00