Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Mathers Social Gathering в Орландо

Mathers Social Gathering

О месте

Популярный и стильный секретный бар в самом центре Орландо, оформленный в винтажной атмосфере времен Сухого закона. Бар занимает третий этаж исторического здания The Phoenix Building, построенного еще в 1864 году.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

3 Phoenix Building, 30 S Magnolia Ave, Orlando, FL 32801
+14077451185

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM