Mathers Social Gathering в Орландо
О месте
Популярный и стильный секретный бар в самом центре Орландо, оформленный в винтажной атмосфере времен Сухого закона. Бар занимает третий этаж исторического здания The Phoenix Building, построенного еще в 1864 году.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3 Phoenix Building, 30 S Magnolia Ave, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00