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Bellhop в Орландо

Bellhop

О месте

Это атмосферный коктейль-бар, расположенный в самом сердце Даунтауна Орландо в лобби исторического здания Angebilt. Интерьер оформлен в винтажном стиле 1920-х годов. Днем место работает как концептуальная кофейня, а вечером превращается в стильный бар с авторскими коктейлями и атмосферой спикизи.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Парковка

Контакты

37 N Orange Ave, Orlando, FL 32801
+14075597927

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 22:00
Контакты
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