Bellhop в Орландо
О месте
Это атмосферный коктейль-бар, расположенный в самом сердце Даунтауна Орландо в лобби исторического здания Angebilt. Интерьер оформлен в винтажном стиле 1920-х годов. Днем место работает как концептуальная кофейня, а вечером превращается в стильный бар с авторскими коктейлями и атмосферой спикизи.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Парковка
Контакты
37 N Orange Ave, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 22:00