Bellhop в Орландо

О месте

Это атмосферный коктейль-бар, расположенный в самом сердце Даунтауна Орландо в лобби исторического здания Angebilt. Интерьер оформлен в винтажном стиле 1920-х годов. Днем место работает как концептуальная кофейня, а вечером превращается в стильный бар с авторскими коктейлями и атмосферой спикизи.