Ka La Rooftop Lounge в Орландо
О месте
Это популярное панорамное заведение в Орландо, расположенное на 6-м этаже отеля Cambria Hotel. Оно известно своими отличными видами на город, коктейлями и средиземноморской кухней.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
6801 Visitors Cir Suite 600, Orlando, FL 32819
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00