Lamp & Shade Craft Kitchen And Cocktails в Орландо
О месте
Популярный и стильный гастрономический ресторан-бар. Заведение известно своей оживленной атмосферой, креативным азиатским фьюжн-меню в формате тапас и оригинальной коктейльной картой, вдохновленной стилем тики.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1336 N Mills Ave, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 22:00