AC Sky Bar в Орландо
О месте
Стильный и популярный панорамный бар на крыше, расположенный на 18-м этаже отеля AC Hotel by Marriott в самом центре Орландо. Он известен своими потрясающими видами на город и закаты с высоты птичьего полета.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
333 S Garland Ave Fl 18, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 23:30
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 23:30