Blue Martini в Орландо
О месте
Это популярный и стильный лаундж-бар, расположенный в торгово-развлекательном комплексе Pointe Orlando на International Drive. Заведение известно своими 42 фирменными мартини, живой музыкой и одной из лучших акций Happy Hour в городе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
9101 International Dr #1182, Orlando, FL 32819
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00