Proper Orlando в Орландо

О месте

Первый в Орландо виниловый Hi-Fi лаунж и коктейль-бар в стиле мид-сенчури модерн. Диджеи играют исключительно на виниле через высококлассную аудиосистему, исполняя R&B, соул, классический хип-хоп, афробитс и дэнсхолл.