Proper Orlando в Орландо
О месте
Первый в Орландо виниловый Hi-Fi лаунж и коктейль-бар в стиле мид-сенчури модерн. Диджеи играют исключительно на виниле через высококлассную аудиосистему, исполняя R&B, соул, классический хип-хоп, афробитс и дэнсхолл.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
112 S Orange Ave, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 21:00