Kadence в Орландо
О месте
Эксклюзивный японский суши- и сакэ-бар в Орландо, удостоенный одной звезды Мишлен. Заведение знаменито своими премиальными дегустационными сетами омакасе, которые шеф-повар готовит прямо перед гостями.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1809 Winter Park Rd, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 20:00
Вторник16:00 - 20:00
Среда16:00 - 20:00
Пятница16:00 - 20:00
Суббота16:00 - 20:00
Воскресенье09:00 - 12:00