Strand в Орландо
О месте
Уютный городской ресторан американской кухни в Орландо, штат Флорида, известный своей сезонной едой в стиле южной классики. Сезонное американское меню наполнено ностальгическими южными мотивами, а подача блюд минималистична, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов. От местных помидоров до свежих цитрусовых — все блюда создают ощущение домашнего уюта.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
807 N Mills Ave, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00