Strand в Орландо

О месте

Уютный городской ресторан американской кухни в Орландо, штат Флорида, известный своей сезонной едой в стиле южной классики. Сезонное американское меню наполнено ностальгическими южными мотивами, а подача блюд минималистична, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов. От местных помидоров до свежих цитрусовых — все блюда создают ощущение домашнего уюта.