Sushi Saint в Орландо
О месте
Премиальный суши-бар формата Темаки (темаки-роллы ручной работы) и лаундж, отмеченный наградами Michelin. Заведение возглавляет шеф-повар Майкл Кольянтес (Michael Collantes). Здесь также работает эксклюзивная комната для ужинов Omakase всего на 8 мест, где предлагают дегустационное меню из 12 блюд.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
400 Pittman St Ste A, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 21:00