Sushi Saint в Орландо

О месте

Премиальный суши-бар формата Темаки (темаки-роллы ручной работы) и лаундж, отмеченный наградами Michelin. Заведение возглавляет шеф-повар Майкл Кольянтес (Michael Collantes). Здесь также работает эксклюзивная комната для ужинов Omakase всего на 8 мест, где предлагают дегустационное меню из 12 блюд.