June в Орландо
О месте
Это высокооцененный современный ресторан мексиканской кухни, расположенный в престижном районе Торнтон-Парк (Thornton Park) в даунтауне Орландо. Он включен в гид Michelin.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
700 E Washington St, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 22:00