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Sparrow в Орландо

Sparrow

О месте

Изысканный и уютный винный бар и лаунж, расположенный в районе North Quarter District в центре города. Это стильное заведение в стиле спикизи, предназначенное исключительно для взрослых (21+), славится своей романтической атмосферой, тщательно отобранной винной картой и южноевропейской кухней.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

807 N Orange Ave, Orlando, FL 32801
+14072038524

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Контакты
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