Osteria Ester в Орландо
О месте
Это оживленный и стильный итало-американский ресторан в Орландо, созданный как дань уважения классическим семейным заведениям Нью-Джерси с их традиционными «красными соусами» и атмосферой воскресных обедов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
629 E Central Blvd, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00
Воскресенье17:00 - 16:00