Otto's High Dive в Орландо
О месте
Популярный кубино-флоридский бар с ромом и ресторан, отмеченный рекомендацией гида Мишлен. Заведение вдохновлено атмосферой старой Кубы и тропической Флоридой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2304 E Robinson St, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:00
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:00