Victoria & Albert's в Орландо
О месте
Знаменитый ресторан высокой кухни в Орландо, расположенный в отеле Disney's Grand Floridian Resort & Spa. Он предлагает изысканное меню из нескольких перемен блюд, безупречный сервис и роскошную викторианскую атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
4401 Floridian Wy, Lake Buena Vista, FL 32830
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:30 - 20:05
Среда17:30 - 20:05
Четверг17:30 - 20:05
Пятница17:30 - 20:05
Суббота17:30 - 20:05